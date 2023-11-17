سلطنة عمان تدين اعتداء إسرائيل على مجمع الشفاء عشرات الشهداء فـي تكثيف القصف على غزة والاحتلال يمد العدوان إلى مستشفيات الضفة

مسقط ـ القدس المحتلة ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

تابعت وزارة الخارجية باستنكار شديد هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزّة.

وعبرت عن إدانة سلطنة عُمان لهذا الاعتداء واستمراره والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية ضد المرضى والعاملين واللاجئين بالمجمع والتنكيل بهم، فضلا عن قصف إسرائيل المنطقة المحيطة بالمستشفى الميداني الأردني، الأمر الذي يشكل استمرارا لانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي واستهتارا بالمواثيق والأعراف الإنسانية. وجددت وزارة الخارجية مطالبة سلطنة عُمان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حدّ للوضع المتدهور أمنيًّا وسياسيًّا وإنسانيًّا في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية في القطاع وفتح ممرات آمنة لإيصال الاحتياجات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للسكان.

إلى ذلك استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة حيث يتواصل العدوان لليوم الـ42، وتواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات، فيما امتد العدوان على المستشفيات إلى الضفة.

وأفادت الأنباء باستشهاد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة خان يونس، وبارتقاء وإصابة عدد آخر، في قصف منزل في بني سهيلا شرق المدينة، كما استشهد 18 فلسطينيا في غارة استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات، بينهم أطفال ونساء.

وفي منطقة جباليا البلد شمال القطاع، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين ، جراء استهداف طيران الاحتلال مربعًا سكنيا بسلسلة من الغارات.

كما واصل الاحتلال استهداف محيط المستشفى الأندونيسي بسلسلة غارات مكثفة.

كذلك حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، واستجوبت عددا من المسعفين.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى من جميع الجهات، وفتشت مركبات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلائه.

وأضافت أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى، واستجوبت عددا منهم. وقبل ذلك حاصرت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي، ومنعت نقل المصابين أو المرضى إليه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 فلسطينين، وجرفت البنية الأساسية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات.كما استشهد، فجر أمس، ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين. وقال شهود عيان في المخيم، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة في حارة الحواشين في المخيم، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 15 آخرين، بينهم أربعة وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وفي القدس المحتلة قمعت قوات الاحتلال المصلين في حي وادي الجوز وقرب باب الأسباط بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وذلك للجمعة السادسة على التوالي. وأفادت الأنباء بأن قوت الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع والعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المصلين، ولاحقتهم واعتدت على عدد منهم بالضرب.