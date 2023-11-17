شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تخصص 2.2 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكريًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الهولندية تخصيص ملياري يورو - بما يعادل 2.2 مليار دولار -، إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2024.

وقالت وزيرة الدفاع كايسا أولونجرين اليوم الجمعة، إنه علامة على الدعم الثابت لحرب كييف ضد روسيا.

دعم هولندا لأوكرانيا

ويعد المبلغ جزء من حزمة أوسع ستقدمها هولندا لأوكرانيا العام المقبل تتضمن مبلغا أوليا قدره 102 مليون يورو لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية التي سترتفع خلال العام إذا لزم الأمر.

وفي مايو الماضي أفاد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن هولندا خصصت 40 مليون يورو لدعم عمل البنك في أوكرانيا.

25 مليون يورو لدعم الشركات الخاصة

وتعد تلك هي المساهمة التالية لهولندا بعد منحة قدرها 72 مليون يورو لدعم قرض لشركة (أوكرنرجو) مشغل نظام نقل الكهرباء الحكومي في أوكرانيا والمشغل الوحيد لخطوط النقل عالية الجهد في البلاد.

كما وقدمت هولندا أيضًا ضمانات بقيمة 25 مليون يورو لدعم الشركات الخاصة العاملة في مجالات حساسة من القطاع الزراعي في أوكرانيا.