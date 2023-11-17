الصحة بغزة: سقوط نحو 50 شهيدًا منذ اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال أشرف القدرة الناطق باسم الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر مجمع الشفاء ثكنة عسكرية لعملياته.

وتابع الناطق باسم الصحة في غزة، خلال حديثه لقناة الجزيرة مباشر، مجمع الشفاء الطبي تحول لسجن كبير والاحتلال يستخدم الموجودين فيه دروعا بشرية.

وحذر القدرة من كارثة صحية كبيرة داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب تكدس القمامة، مطالبًا بفتح ممر إنساني آمن لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى مجمع الشفاء.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتوفير كل الاحتياجات لمستشفى الشفاء وفق القانون الدولي.

وأشار إلى سقوط 50 شهيدًا منذ اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي والعدد مرشح للزيادة.

وأكد أنه إذا لم يتم توفير ممر إنساني لمجمع الشفاء فقد "نشهد العشرات من حالات الوفاة يوميا"

وأوضح الناطق باسم الصحة في غزة، أن هناك ما بين 7 إلى 10 آلاف شخص داخل مجمع الشفاء الطبي حاليا.