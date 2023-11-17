مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: لن نسمح بدخول قطرة وقود لشمال غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال تساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إننا "لم نأمر جنودنا بوقف تقدمهم لحظة واحدة، وسنواصل عملياتنا حتى يتم إطلاق سراح المختطفين".

وتابع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن "مجلس الحرب تجاوب مع طلب أمريكي لتوفير حاويتي وقود يوميا لمضخات المياه، منعا لانتشار الأوبئة"، موضحًا أن إدخال الوقود لغزة سيبدأ من الغد.

ولفت إلى أن كمية الوقود التي ستدخل إلى غزة تمثل 3% مما كان يدخل يوميا قبل الحرب، و"لن نسمح بدخول قطرة واحدة من الوقود إلى شمال غزة إلا بعد القضاء على حماس".

وأكد أنه " ليس هناك صفقة لتبادل الأسرى وقرار إدخال الوقود ليس له علاقة بملف الأسرى، ولن نوقف إطلاق النار دون تحرير الأسرى،وهدفنا الأول هو القضاء على حماس لنضمن أنها لن تشكل خطرا علينا مستقبلا".

وأوضح هنغبي، "نحن في بداية الحرب ومصممون على مواصلتها حتى تصفية حماس، تصدينا لضغوط دولية كبيرة تطالب لوقف إطلاق النار ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يسمح بذلك".