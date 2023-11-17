الأرصاد: منخفض جوي عميق يؤثر على البلاد في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن منخفض جوي عميق، يؤثر علي البلاد خلال 48 ساعة القادمة.

وأوضحت الأرصاد، أن المنخفض متمركز علي شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد حيث يجعل الطقس متقلب وماطر ويميل الي البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الاحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال علي مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل الي غزيرة علي شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

وتوقعت أن يكون طقس غدًا السبت معتدل نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره كما من المتوقع أن تكون درجة الحرارة علي القاهرة 27 درجة، أما مع اقتراب المنخفض مساءا تبدأ السحب بالتشكل علي السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار؛ كما تنشط الرياح وترتفع الأمواج

ومن يوم الأحد تبدأ حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 الي 5 أمتار.