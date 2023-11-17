المقاومة: وفاة أسير إسرائيلي بنوبة هلع بسبب قصف الاحتلال بالقرب من مكان احتجازه بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، وفاة أسير إسرائيلي بنوبة هلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه.

وقالت كتائب القسام، إنها نقلت أسرى لديها لمراكز رعاية للعلاج، نظرًا لخطورة وضعهم الصحي وحفاظًا على حياتهم.

وتابعت القسام في بيان مقتضب لها، على قناتها بتليجرام، "ردًا على كذب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن وجود أسرى صهاينة بالمستشفيات نقلنا أسرى لمراكز رعاية للعلاج لخطورة وضعهم"

وأضافت القسام، أنه في الأيام الماضية "تلقى الأسير "آريه زالمن زدمانوفتش" بطاقة رقم (0010185791) الرعاية المكثفة، وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه، وتوفي بسبب نوبات الهلع جرّاء القصف المتكرر حول مكان احتجازه وسننشر مادة توثق ذلك".