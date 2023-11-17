خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع السكر وانخفاض اللحوم والحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ارتفعت أسعار السكر بينما تراجعت أسعار اللحوم والحديد في الأسواق اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الحديد، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيما استقر سعر الذهب خلال منتصف التعاملات بعد انخفاض كبير في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد الخليج 365 تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع السكر وتراجع اللحوم والزيوت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

تراجع كبير في أسعار الحديد في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

البصل بـ 20 جنيهًا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

تراجع 30 جنيهًا في سعر الذهب اليوم مع بداية التعاملات

موقع رسمي: ارتفاع طفيف في سعر الدواجن بالأسواق اليوم الجمعة