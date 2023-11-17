شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر المرشح الرئاسى حازم عمر لمناقشة مشكلات تواجه المواطنين بشرق الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويعد هذا هو المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر وسوف يناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وانطلق المؤتمر بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق، وذلك بقاعة الأزهر المؤتمرات.

وحيي الحضور النائب حازم عمر عقب دخوله القاعة بالتصفيق الحار .