شكرا لقرائتكم خبر عن منسق عام حملة المرشح الرئاسى حازم عمر: نحشد من أجل المشاركة في الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد صلاح أبو هميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري والمنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحزب يعمل بكل طاقاته من أجل دعم المرشح الرئاسى حازم عمر في جميع المحافظات، مضيفاً أن جميع قيادات الحزب سواء في القاهرة الكبرى أو المحافظات تعمل من أجل الحشد للعملية الانتخابية.

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر المنعقد بقاعة مؤتمر الأزهر، أن قرار الحزب بخوض الانتخابات الرئاسية ليس عشوائيا بل جاء وفقا لدراسات داخل حزب الشعب الجمهوري.

وواصل المؤتمر استعراض برنامج المرشح الرئاسى حازم عمر بجميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال فيديو عبر شاشة مكبرة.

ويعد هذا هو المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر وسوف يناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وانطلق المؤتمر بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق، وذلك بقاعة الأزهر المؤتمرات.