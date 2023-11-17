شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى حازم عمر: النهوض بمصر يتطلب إصلاح عاجل للإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي، عن أهم المشكلات التي تواجه المواطنين بمحافظات شرق الدلتا، مشيرا إلي أن أهم المشكلات التي تواجه المواطنين بـ7 محافظات شرق الدلتا تتمثل في الإدارة المحلية والخدمات، مضيفاً أن برنامجه الانتخابي كبير للغاية ولا يمكن الكشف عنه في جميع وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات.

وأوضح "عمر"، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لحملته الانتخابية المنعقد بقاعة الأزهر، أن لا يمكن حل مشكلات التي تواجه المواطنين إلا من خلال إصلاح الإدارة المحلية، مشيرا أنه آن الأوان لعمل إصلاح شامل وعاجل للإدارة المحلية، مؤكدا على أن مصر في حاجة إلي إصدار تشريع جديد للإدارة المحلية، يلبي طلبات المواطنين.

وواصل المؤتمر استعراض برنامج المرشح الرئاسى حازم عمر بجميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال فيديو عبر شاشة مكبرة.

ويعد هذا هو المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر وسوف يناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وانطلق المؤتمر بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق، وذلك بقاعة الأزهر المؤتمرات.