دبور اطلع البخاري على اخر التطورات في غزة مشيدا بموقف السعودية ووقوفها الدائم الى جانب فلسطين

اطلع سفير دولة فلسطين اشرف دبور، سفير السعودية في لبنان وليد بخاري على "اخر التطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الاسرائيلي المستمر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يرقى الى جرائم الحرب والابادة الجماعية منتهكاً بذلك القانون الدولي الانساني باستباحة دم الشعب الفلسطيني من خلال ما تقوم به من مجازر بحق الاطفال والنساء والشيوخ، وما يقوم به جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه من ممارسة للارهاب المنظم والاعتداءات على مدننا وقرانا في الضفة الغربية وتدمير كل ما يرمز الى فلسطين وتاريخ نضالها، واقتحامات قطعان المستوطنين اليومية لمقدساتنا الاسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس ومنع المصلين من اداء صلواتهم وتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى".

واشاد دبور بـ"موقف السعودية ووقوفها الدائم الى جانب فلسطين قضية الامة العربية وحقوقنا المشروعة على كافة المستويات وفي المحافل الدولية".

بدوره أكد بخاري "موقف السعودية الثابت والدائم في مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني بحقه بتقرير مصيره"، مؤكدا ان "السعودية ستواصل التنسيق الوثيق مع أشقائها وشركائها في المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة بما يلبّي تطلعات قادة وشعوب الدول العربية والإسلامية بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة بحياة كريمة في ظلّ سلامٍ عادلٍ ومستدامٍ والتأكيد على مضمون بيان القمة العربية والاسلامية وتنفيذ مندرجاته". كما اكد بخاري "رفض السعودية القاطع لدعوات ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة او الضفة الغربية".