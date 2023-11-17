مسيرة في صيدا رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن ان "حركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية"، نظمتا مسيرة دعما لغزة وشعبها ومقاومتها ورفضا للعدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث انطلقت من ساحة "الشهداء" في المدينة، مرورا بشارع رياض الصلح، وصولا الى ساحة النجمة حيث اقيم مهرجان خطابي تحدث فيه القيادي في حركة "حماس" علي بركة ونائب مسؤول الجماعة الاسلامية في لبنان بسام حمود".

وأكدا "رفض الرواية الاسرائيلية تجاه مستشفى الشفاء الطبي"، مشددين على ان "كتائب القسام ستحقق النصر على "اسرائيل" التي ارتكبت المجازر بحق المدنيين والابرياء من الاطفال والنساء".