"الريجي": ضبط كميات من المنتجات التبغية المهربة والمزورة خلال مداهمات في مناطق عدة

ذكرت "إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية- الريجي"، أنّ "دوريّات جهاز مكافحة التّهريب في الإدارة نفّذت مداهمات في مناطق الشياح والدورة وبرج حمود وسد البشرية والمطيلب ومزرعة يشوع والزلقا، وضبطت خلالها كميّات من المصنوعات التّبغيّة المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر، بالإضافة إلى السيجار والسّجائر الإلكترونيّة (vape)".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "محاضر ضبط سُطّرت بالمخالفين، ينظر فيها القضاء المختص"، لافتةً إلى أنّ "هذه الضبطيّات تندرج في إطار جهود "الريجي" المتواصلة لمكافحة التّهريب".
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