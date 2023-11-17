رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: ليس هناك صفقة لتبادل الأسرى ولن نوقف إطلاق النار دون تحرير المخطوفين

اعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ان "ليس هناك صفقة لتبادل الأسرى ولن نوقف إطلاق النار دون تحرير المخطوفين"، مؤكدا اننا "لن نسمح بإدخال نقطة وقود واحدة إلى شمال غزة حتى لا تستفيد حماس من الكهرباء".
واشار الى ان "هدفنا الأول هو القضاء على حماس لنضمن أنها لن تشكل خطرا علينا مستقبلا"، موضحا ان " إدخال الوقود لغزة سيبدأ من مساء الغد، وكمية الوقود التي ستدخل إلى غزة تمثل 3% مما كان يدخل يوميا قبل الحرب". ولفت الى انهم "حاولوا منعنا من دخول مستشفى الشفاء لكننا دخلنا".
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