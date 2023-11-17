الرئيس القبرصي اعلن الاقتراب من اتفاق مع إسرائيل يتيح إقامة ممر بحري للمساعدات الى غزة

اعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس "الاقتراب من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يتيح إقامة ممر بحري للمساعدات الانسانية من الجزيرة إلى قطاع غزة في ظل الحرب بين اسرائيل وحركة حماس".

واشار الى اننا "على اتصال مع إسرائيل لتطبيق بعض الترتيبات النهائية"، موضحا أن تفاصيل الاتفاق تبحث مع الأمم المتحدة كذلك. ورأى أن "المبادرة تبعث برسالة (مفادها) أننا نريد اتخاذ خطوات وليس فقط كلمات، لنظهر أننا مدماك للأمن والاستقرار في المنطقة".

ويؤمل من الاتفاق بأن يتيح تعزيز كمية المساعدات التي تدخل القطاع في ظل العدد المحدود للشاحنات التي يسمح لها بالدخول عبر معبر رفح مع مصر.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن سكان غزة المقدّر عددهم بـ2,4 مليون شخص يواجهون "احتمالا مباشرا للموت جوعا" في القطاع حيث أصبحت "امدادات الغذاء والمياه معدومة عمليا".