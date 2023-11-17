فيديو متداول لجندي إسرائيلي يلقي قنبلة داخل مسجد أثناء الأذان

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو متداول لأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي وهو يلقي قنبلة داخل مسجد بفلسطين خلال وقت الأذان.

وفي وقت سابق، أعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سليمة في اتصال مع سكاي نيوز عربية وفـ.ـاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وبذلك بسبب الحصار الإسـ.ـرائيلي على المجمع الطبي.

وقال أبو سليمة إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائـ.ـيلي.

ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشـ.ـفاء هي الـ.مـ.وت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.