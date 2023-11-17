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أوكرانيا تدلي ببيان بشأن القتال عند نهر دنيبرو

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ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ببيان بشأن جبهة القتال على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو حيث توجد قوات روسية.
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، على شبكات التواصل الاجتماعي، إن "القتال العنيف مستمر" في هذه المنطقة.
وأعلنت أوكرانيا، في وقت سابق اليوم، سيطرتها على مواقع على ضفة نهر دنيبرو في منطقة خيرسون (جنوب)، بعد أشهر من بدء الهجوم المضاد الأوكراني الذي واجه صعوبات كثيرة.
وأشارت هيئة الأركان العامة إلى وجود "خطّ طويل من التحصينات... والمقاومة القوية" للجيش الروسي.
وأضافت الهيئة أنّ "عمليات التخريب والدهم والاستطلاع مستمرّة".
ويتمثّل الهدف من هذه العمليات في "دفع الجيش الروسي إلى أبعد ما يمكن" من النهر، لمنعه من الوصول إلى مدينة خيرسون وبلدات أخرى على الضفة اليمنى التي تسيطر عليها قوات كييف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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