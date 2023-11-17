الأمم المتحدة: استمرار النزاع في غزة يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إنه تم تدمير نحو 45% من المساكن في قطاع غزة، إضافة إلى أن العاملين في الأونروا يتعرضون للقتل هناك كل يوم.

وتابع غريفيث، في تصريحات له اليوم الجمعة: "لا بد من إتاحة وصول المساعدات لغزة وعلى الأطراف المتقاتلة احترام ذلك، و لا بد أيضًامن السماح للنازحين بالعودة لمنازلهم في شمال غزة، وإتاحة مساكن ملائمة للمشردين جراء الحرب"

وأكد غريفيث: "هناك مستشفى واحد فقط يستقبل مرضى داخليين حاليا هو المستشفى الأهلي في مدينة غزة، إضافة إلى أنّ طبيعة وحجم الأضرار التي لحقت بالمدنيين يشيران لاستخدام متفجرات شديدة التدمير في مناطق مكتظة بالسكان، ونحتاج إلى مليار و200 دولار، لدعم المساعدات في غزة وحتى الآن ولم نحصل إلا على 132 مليون دولار فقط".

وأشار غريفيث: "استمرار النزاع في غزة يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية في المنطقة، ولا حياة آدمية في غزة ونحن نعمل في ظروف شبه مستحيلة رغم فقداننا أكثر من 100 موظف".