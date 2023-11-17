العثور على جثة مسن داخل منزله في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

عثر أهالي على جثمان مسن يعيش بمفرده في مركز دكرنس محافظة الدقهلية، بعدما لفظ أنفاسه، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية وتوقف عضلة القلب

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من بعض الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من منزل كائن ببندر دكرنس.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين، ووجود جثة مالك الشقة "السيد.ر.ا.ا"، 70 عاما، صاحب سوبر ماركت مسجاة في صالة الشقة بالطابق الأرضي، ويرتدي ملابسه كاملة، والجثة فى حالة تعفن، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ.

بسؤال ابنته "ن"، 36 عاما، ربة منزل وشقيقه "أبو سمرة"، 63 عاما، سائق ومقيم قرية منية مجاهد، أقرا بأن المتوفى يقيم بمفرده واليوم فوجئوا بوفاته، وأضافا أنه كان يعاني من أمراض مزمنة "ضغط الدم والسكر"، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فى وفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة توقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية.