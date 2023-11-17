سعر الذهب يرتفع 100 جنيه مع قفزة الدولار بالسوق السوداء في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 100 جنيه للجرام، خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى 50 جنيهًا.

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 3 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار نقص المعروض وارتفاع الطلب.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند نحو 2690 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 2590 جنيها كان قد سجلها خلال تعاملات الجمعة الماضي.

وتشهد مصر أزمة في توفير الدولار نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فيما تنتظر مراجعتين لبرنامج صندوق النقد لقرض بقيمة 3 مليارات دولار، حصلت منه على 347 مليون دولار فقط منذ ديسمبر الماضي حين وقعت الاتفاق.

وتأجلت مراجعتين للبرنامج كانتا مقررتين في مارس وسبتمبر 2023، فيما يطالب الصندوق البنك المركزي بتحرير كامل لسعر الصرف، لكن محللين يستبعدون ذلك حاليا فيما يقول محللون آخرون إن احتمالية خفض جديد للجنيه قائمة بحلول نهاية العام الجاري.

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