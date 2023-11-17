اخبار العالم

الحكومة بغزة: الاحتلال يستهدف المستشفيات لإجبار الفلسطينيين على التهجير

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن إسماعيل الثوابة، مدير المكتب الإعلامي في قطاع غزة، ارتفاع عدد المفقودين إلى أكثر من 3750 منهم 1800 طفل مازالوا تحت الأنقاض.

وتابع مدير المكتب الإعلامي في غزة خلال مؤتمر صحفي الجمعة: " أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط لتحرير مستشفى الشفاء المحتل وإمداده بالوقود بشكل عاجل.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغت 95 وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بشكل كامل، ونطالب بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الغذائية والطبية، كما أن الاحتلال يحاول من استهدافه للمستشفيات حرمان الفلسطينيين من الخدمة الصحية ما يدفعهم للتهجير".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا