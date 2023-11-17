الحكومة بغزة: الاحتلال يستهدف المستشفيات لإجبار الفلسطينيين على التهجير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن إسماعيل الثوابة، مدير المكتب الإعلامي في قطاع غزة، ارتفاع عدد المفقودين إلى أكثر من 3750 منهم 1800 طفل مازالوا تحت الأنقاض.

وتابع مدير المكتب الإعلامي في غزة خلال مؤتمر صحفي الجمعة: " أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط لتحرير مستشفى الشفاء المحتل وإمداده بالوقود بشكل عاجل.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغت 95 وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بشكل كامل، ونطالب بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الغذائية والطبية، كما أن الاحتلال يحاول من استهدافه للمستشفيات حرمان الفلسطينيين من الخدمة الصحية ما يدفعهم للتهجير".