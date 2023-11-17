شهامة وسط الجحيم.. اختناق شاب في حريق شقة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شاب بحالة اختناق؛ إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بإمبابة شمال الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع البصراوي أمام موقف سيارات.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ سيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 5 أدوار، وتمام الإخماد ومنع امتداد النيران إلى المجاورات وإسعاف شاب يدعى "محمود عيد" 26 سنة، تعرض للاختناق في أثناء مساعدته رجال الإطفاء.