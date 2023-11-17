"من أصل عربي".. أبرز المعلومات عن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قبل قرابة النصف قرن هاجرت طفلة صغيرة مع عائلتها من كردستان العراق نحو الولايات المتحدة الأمريكية، لتعود من جديد للشرق الأوسط لكن كسفيرة لواشنطن في القاهرة، هي الكردية هيرو مصطفى جارج، التي رحبت بها السفارة الأمريكية بمصر، عقب وصولها مع عائلتها.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تعيينها سفيرة، وذلك في بيان، "أدت السفيرة هيرو مصطفى جارج اليمين الدستورية كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى مصر"



وتابع البيان أن "جارج ستقود السفارة الأمريكية بالقاهرة خلال فترة حاسمة في العلاقة الثنائية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وستعمل على دفع الجهود المشتركة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

ونشرت الحسابات الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة على منصات التواصل الاجتماعى السيرة الذاتية لـ"هيرو مصطفى، التي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس 2023 ترشيحه لها كسفيرة لمصر.

من هى السفيرة هيرو مصطفى جارج؟

ولدت جارج في عام 1973 بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، عاشت عامان من طفولتها بمخيم للاجئين، وفي 1976 حصلت على اللجوء لـ الولايات المتحدة الأمريكية.

وتخرجت هيرو مصطفى من مدرسة ماينوت الثانوية في 1991، كما تخرجت من جامعة جورجتاون في 1995، ودرست الأمن القومي والشرق الأوسط.

حصلت على ماجستير العلاقات الدولية في جامعة پرنستون في عام 1997، وأدارت منظمة غير حكومية للدراسات الكردية في أمريكا.

عملت بالسلك الدبلوماسي في أثينا كمسؤول سياسي لحقوق الإنسان والاتجار بالبشر فى 1999، إذ سافرت إلى البوسنة للإشراف على انتخابات المحافظات.

كما عملت كمحرر أول لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في أبوظبي بالإمارات، فضلًا عن عملها كمسؤول قنصلي فى بيروت.

شغلت مناصب عليا بالسفارات الأمريكية فى نيودلهي بالهند ولشبونة، كما أنها عضوة في السلك الدبلوماسي الأمريكي برتبة وزير مستشار.

وشغلت منصب مسؤول مكتب إيران في مجلس الأمن القومي في العاصمة الأمريكية واشنطن، ومساعدًا خاصًا لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس.

كما عملت مستشارًا رفيعًا للشرق الأوسط لنائب الرئيس جو بايدن من مارس 2009 - 2011، ونائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بالبرتغال فى 2016.

وعملت كسفيرة أمريكية لدى بلغاريا بين أكتوبر 2019 - فبراير 2023، ومديرة شؤون إيران والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية والأردن في مجلس الأمن القومي.

تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيجي كواحدة من أعظم المهاجرين إلى أمريكا.

حصلت على 3 جوائز للأداء الرفيع بالخدمة الخارجية، وحصدت جوائز الشرف العليا، وجائزة ماتيلدا دبليو سنكلير للإنجاز المتفوق بلغة أجنبية.

تجيد عدة لغات هي: الكردية، العربية، الفارسية، اليونانية، الهندية، والبرتغالية.