شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى حازم عمر: برنامجى الانتخابى يستهدف حل مشكلات جميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال مؤتمره الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر، ويناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي.

وأضاف عمر، أن برنامجه الانتخابي رصد جميع مشكلات محافظات الدلتا وجميع مشكلات مصر، موجهاً الشكر لجميع مؤيديه وقيادات الحزب، مشيرا إلي أنه برنامجه الانتخابي يستهدف تقديم كافة الخدمات، مؤكدين أنه سوف يعمل علي تسهيل الإجراءات من أجل النهوض بالصناعة.

ويعد هذا هو المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر وسوف يناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وانطلق المؤتمر بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق، وذلك بقاعة الأزهر المؤتمرات.