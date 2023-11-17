شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى فريد زهران يشارك فى جنازة أحد أهالى البدرشين قبل مؤتمر جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المرشح الرئاسي فريد زهران، في جنازة أحد أهالي قرية أبو رجوان القبلي بمركز البدرشين، وذلك بعد وصوله مقر المؤتمر الجماهيري في القرية، وحرص المرشح الرئاسي على أن يشارك في الجنازة بعد معرفته بها، وذلك قبل بداية المؤتمر.

وتوافد من أعضاء وقيادات حملته الانتخابية والحزب المصري الديمقراطي، وسيتم عرض البرنامج الانتخابي خلال المؤتمر، والتي تنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج، من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، التي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لمناحي الحياة كافة.

وأكدت الحملة إلى أنه سوف يتم عرض المحور الاقتصادي الذي يرتكز على (نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون)، بالإضافة إلى عرض رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران في الملف الاقتصادي التي تقوم على عدة محاور أساسية، يندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.