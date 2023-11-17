شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر "مصر أكتوبر" الجماهيرى بالشرقية لدعم المرشح الرئاسي "السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك تحت رعاية اللواء محمود خميس النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، دعما وتأييدا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، واللواء محمود خميس النائب الأول لرئيس الحزب، وممثلي عن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والنائب نادر مصطفى، والنائبة إيمان الألفي أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء وقيادات الأمانة العامة لحزب مصر أكتوبر، وأمناء الحزب بالمحافظة، وممثلي الأحزاب والقوي السياسة، والشخصيات العامة والإعلاميين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إننا نمر بفترة دقيقة من عمر الوطن تطلب الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن دعم ترشح الرئيس السيسي يأتي لاستكمال ما تم من مشروعات قومية وتنموية على أرض الواقع.