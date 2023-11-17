شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "حازم عمر" ردا على الخليج 365: جهزنا خطة لاستثمار الـ100 دقيقة الممنوحة من المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجابت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، على سؤال ”الخليج 365” بشأن كيفية استثمار الـ100 دقيقة التي منحتها الشركة المتحدة لمرشحي الرئاسي لعرض برنامجهم الانتخابية.

ووجه النائب محمد صلاح أبو هميلة المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر خلال المؤتمر الأول للحملة الانتخابية، الشكر للشركة المتحدة على مبادرتها بمنح جميع مرشحي الرئاسة 100 دقيقة لعرض برنامجهم الانتخابي.

وقال أبو هميلة ردا علي سؤال الخليج 365 بشأن كيفية استثمار مبادرة الشركة المتحدة: وضعنا خطة وجهزنا بروموهات من أجل إذاعتها عبر قنوات الشركة المتحدة من أجل الاستفادة بهذه المبادرة التي سوف تساعدنا على الوصول لجميع الناخبين.

كما رد المرشح الرئاسى حازم عمر على سؤال الخليج 365 "لماذا اكتفت الحملة الانتخابية بتنظيم 4 حملات انتخابية كما أعلنت عبر بياناتها"، قائلا إن مدة الدعاية الانتخابية لمدة شهر واحد، وبالتالي نحن قمنا بتقسيم المحافظات لـ 4 قطاعات وتنظيم 4 مؤتمرات بحضور الكوادر الشعبية لهذه المحافظات.

وأشار إلي أن حزب الشعب الجمهوري لديه ما يزيد عن مقر انتخابي سوف نتوصل من خلالها مع المواطنين والجماهير لتوضيح البرنامج الانتخابي .

ويعد هذا هو المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر وسوف يناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وانطلق المؤتمر بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق، وذلك بقاعة الأزهر المؤتمرات.