المرشح الرئاسى حازم عمر: برنامجى الانتخابى يستهدف خفض البطالة بنسبة 6%

القاهرة - سامية سيد - قال المرشح الرئاسى حازم عمر إن برنامج الانتخابي يستهدف خفض البطالة بنسبة 6% وزيادة فرص العمل عن طريق زيادة القوة الانتاجية لمصر، مضيفاً إن البرنامج الانتخابي سوف يحل المشكلات الاقتصادية إلتي تواجه مصر خلال 3 سنوات.

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لحملته الانتخابية، إن برنامجه الانتخابي يستهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية والدواء بعد 100 يوما حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأشار خلال المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي، إلى أن السلع التي يستهدف تخفيض أسعارها مثل البقوليات، الأرز، السكر، المعجنات، اللحوم الحمراء والبيضاء، والألبان وغيرها من السلع التي تهم المواطنين.

وأوضح حازم عمر، أن تخفيض أسعار هذه السلع سيكون من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن المنتجات المحلية، ورفع الجمارك عن السلع المستوردة.

ولفت إلى أنه سيتم تعويض الموازنة العامة للدولة من خلال رفع أسعار السلع الترفيهية.