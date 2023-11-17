"القوات" استنكرت الاستهداف المبرمج للإعلاميين: محاولة دائمة لكمّ الأفواه

أعربت الدّائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانية"، عن استنكارها "الاستهداف المبرمج للإعلاميّين، في محاولة دائمة لكمّ الأفواه عن طريق الإرهاب الفكري حينًا، واستخدام بعض ​القضاء​ أحيانًا، وآخر الممارسات البوليسيّة مذكّرة البحث والتّحرّي الّتي صدرت بحقّ الإعلاميّة ليال الاختيار".

وطلبت في بيان، "سحب هذه المذكّرة فورًا، ووقف التّعدّيات على الإعلاميّين"، مشيرةً إلى أنّه "إذا كان من ملاحقة يجب أن تتمّ، فهي ملاحقة من يهدر دمّ الإعلاميّين، كما ملاحقة من يسعى إلى تغيير النّظام اللّبناني من نظام تعدّدي حرّ، إلى نظام آحادي ديكتاتوري".