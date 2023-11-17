سفيرة الإتحاد الأوروبي التقت الراعي: مهتمون جدا بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة الحياة السياسية

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة ورئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في زيارة بروتوكولية تم فيها التطرق الى عدد من المواضيع أهمها "دور الكنيسة الداعم للبنانيين وسط الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".
ولفتت دو وال الى ان "الإتحاد الأوروبي مهتم جدا بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان لإعادة الحياة السياسية الى السكة الصحيحة، لأن الخروج من الازمة التي يعيشها البلد تتطلب عملا كثيرا. فعلى الرغم من الازمة الإقليمية اليوم، يجب ان لا يغيب عن ذهن الطبقة السياسية اللبنانية هذه الأولوية".
ورأت انه "لا يجب ان يتمدد الفراغ في لبنان، لا سيما مع انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، فهناك ادوار رئيسية للمؤسسات اللبنانية عليها القيام بها لكي يستقيم البلد".
كما التقى الراعي السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، وكان عرض لآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
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