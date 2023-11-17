أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "السّاعة 7:00 من صباح تاريخ 2023-11-05، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بسيّارة نوع "مرسيدس" لون صحراوي، متّجهة من بيروت إلى البقاع، وعلى متنها: "م. د." (من مواليد عام 1988، لبناني)".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال المتابعة، تبيّن أنّ السيّارة مسروقة السّاعة 6:00 صباحًا من محلّة الشويفات بالتّاريخ ذاته"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسليم السّيّارة إلى مالكها، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ (م. د.)، وأودع مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتّحقيق معه؛ بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مواطن عند حاجز ضهر البيدر لإقدامه على سرقة سيارة من الشويفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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