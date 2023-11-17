قوى الأمن: توقيف مواطن عند حاجز ضهر البيدر لإقدامه على سرقة سيارة من الشويفات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "السّاعة 7:00 من صباح تاريخ 2023-11-05، اشتبه عناصر ​حاجز ضهر البيدر​ في وحدة الدّرك الإقليمي بسيّارة نوع "مرسيدس" لون صحراوي، متّجهة من ​بيروت​ إلى ​البقاع​، وعلى متنها: "م. د." (من مواليد عام 1988، لبناني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال المتابعة، تبيّن أنّ السيّارة مسروقة السّاعة 6:00 صباحًا من محلّة ​الشويفات​ بالتّاريخ ذاته"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسليم السّيّارة إلى مالكها، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ (م. د.)، وأودع مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتوسّع بالتّحقيق معه؛ بناءً على إشارة القضاء المختص".