"كتائب القسام": قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا قصفنا ​تل أبيب​ برشقة صاروخيّة، ردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين". وكانت قد أشارت "كتائب القسام" في وقت سابق، إلى "أنّنا قصفنا كيبوتس "نيريم" بعدد من قذائف الهاون".

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