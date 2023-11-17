اردوغان: إسرائيل يجب أن توقف هجماتها على الفلسطينيين وتوافق على وقف إطلاق النار فورًا

اكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة أن توقف إسرائيل هجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة وتوافق على وقف لإطلاق النار في حربها مع حماس، وذلك خلال زيارة الى ألمانيا.

واوضحت الرئاسة التركية في بيان بعد لقاء بين الرئيس التركي ونظيره الألماني، إن "إردوغان شدد على ضرورة أن تتوقف هجمات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وأن رد فعل العالم أجمع ضد انتهاكات حقوق الانسان مهمّ"، مؤكدا أنه "يجب أن يتم تطبيق وقف لإطلاق النار فورا".