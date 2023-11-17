شكرا لقرائتكم خبر عن كييف: روسيا تحتجز أكثر من 3500 جندي أوكراني كأسرى حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتجز روسيا حاليا أكثر من 3500 جندي أوكراني كأسرى حرب، وفقا لما ذكرته وزارة إعادة دمج الأراضى المحتلة الأوكرانية اليوم الجمعة.

وبصورة إجمالية تم التأكد من أن أكثر من 4300 أوكراني من أسرى الحرب يجرى احتجازهم فى روسيا، بما في ذلك أكثر من 760 مدنيًا. ويتلقى أقاربهم الدعم المالي من الدولة الأوكرانية.

الحرب الروسية الأوكرانية

من جانبها، قالت موسكو إن أكثر من 500 جندي روسي محتجزون كأسرى حرب في أوكرانيا.

وترددت أنباء في أوائل نوفمبر الجارى عن أن كييف تجهز سجنا ثانياً لأسرى الحرب الروس في الجزء الغربي من البلاد.

ويتسع المرفقان معا لحوالي 900 سجين، وفقًا للتقديرات.