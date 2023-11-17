شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون مجهولون يهاجمون مركزاً للشرطة جنوب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شن مسلحون مجهولون اليوم، هجوماً على مركز للشرطة في منطقة تُربت بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان، أن المسلحين خطفوا خلال الهجوم ثلاثة من رجال الشرطة تحت تهديد السلاح، واقتادوهم إلى مكان مجهول، كما استحوذوا على أسلحة للشرطة كانت في المركز.

هجوم في باكستان

أضافت أن وحدات إضافية من قوات الشرطة هرعت إلى موقع الهجوم، وشنت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن الجناة.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.