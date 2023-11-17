شكرا لقرائتكم خبر عن كييف: اشتباكات عنيفة على ضفة نهر دنيبرو قرب خيرسون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الجمعة، إن القتال العنيف مستمر على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو قرب مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، بعد التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية.

وأضافت الهيئة، أن مهمة القوات التي تعبر النهر هي "القيام بمناورات خداعية وغارات وعمليات استطلاع".

الهجمات الروسية

تستهدف القوات الأوكرانية دفع القوات الروسية إلى الخلف قدر الإمكان بعيدا عن ضفاف نهر دنيبرو لوقف الهجمات الروسية المستمرة على السكان المدنيين عبر النهر.

قال الجيش الأوكراني في منشور على تطبيق تليجرام: "كلما ابتعدت المدفعية الروسية عن خيرسون، كان ذلك أفضل".

وفي وقت سابق ذكرت مشاة البحرية الأوكرانية أنها أقامت عدة رؤوس لجسور على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، الذي كانت القوات الروسية تسيطر عليه سابقا.

وأبلغ المراقبون العسكريون الروس عن تقدم أوكراني في الروافد السفلى لنهر دنيبرو منذ أسابيع.