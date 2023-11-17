الهند تواصل محاولة إنقاذ عشرات العمال العالقين تحت نفق

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت فرق الإنقاذ الهندية، اليوم الجمعة، من أنها قد تحتاج إلى 48 ساعة إضافية لإزالة الركام والوصول إلى 40 رجلاً علقوا بين أنقاض نفق انهار منذ نحو أسبوع.

ويتوقع أن تُنقل حفارة ثقيلة ثانية جواً إلى ولاية «أوتارخند» الشمالية بعدما اصطدمت الآلية الضخمة التي كانت هناك بصخرة كبيرة، علماً بأن سلاح الجو نقلها جواً أيضاً لاستبدال أخرى، وفق ما أفاد مسؤولون.

تزيل حفارات الركام، منذ صباح الأحد، لشق طريق يخرج عبره العمال بعدما انهار جزء من النفق الذي كانوا يعملون على تشييده في ولاية «اوتارخند» في جبال هملايا.

أدى تواصل سقوط الركام إلى إبطاء جهود الإنقاذ.

يحاول المهندسون إدخال أنبوب أسطواني فولاذي يبلغ عرضه حوالى 90 سنتيمتراً (ما يكفي لعبور الرجال العالقين من خلاله) في الركام.

وقال ديباك باتيل مسؤول فرق الإنقاذ «إذا استمر العمل بالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 40 إلى 48 ساعة لإنقاذ العمال».

وقال مدير الشركة الحكومية للطرقات السريعة والبنى التحتية آنشو مانيش خالكو للصحافيين، بعد ظهر اليوم الجمعة، إن «عمليات الحفر قطعت مسافة 24 متراً من أجل إخراج العمال بشكل آمن».

لكنه لفت إلى الحاجة لمد أنابيب بطول حوالى 36 متراً إضافياً للوصول إلى العمال، مؤكداً أن الأمر «سيستغرق وقتاً».

وبعدما واجهت أول حفارة مشكلات، نقل سلاح الجو الأربعاء آلية أخرى في طائرة عسكرية من طراز «سي-130 هركوليس».

استخدم عناصر الإنقاذ الأجهزة اللاسلكية للتواصل مع الرجال العالقين. وأُدخل الطعام والمياه والأكسجين والأدوية إليهم عبر أنبوب بعرض 15 سنتمتراً.

ولم ترد أي تفاصيل رسمياً عن حالة العمال، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت بأن بعضهم يعاني الصداع والقلق ومشاكل أخرى.

كذلك، أقيم مستشفى ميداني بستة أسرّة خارج الموقع، ووضعت سيارات إسعاف في حالة تأهب لنقل الحالات الخطرة إلى المستشفى.

يتم بناء النفق البالغ طوله 4.5 كيلومتر بين بلدتي «سيلكيارا» و«داندالغاون» لربط موقعين هندوسيين مقدّسين هما «أوتاركاشي» و«يامونوتري».