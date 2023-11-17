أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا استهدفنا 3 آليّات عسكريّة صهيونيّة بقذائف "التاندوم" في محاور التّقدّم غرب ​غزة​، محور الصبرة و تل الهوا". وأشارت إلى أنّ "مقاتلينا يخوضون اشتباكات ضارية مع القوّات الإسرائيليّة في محاور التّقدّم شمال قطاع غزة، ومحوري غرب وجنوب مدينة غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": استهدفنا 3 آليات عسكرية ونخوض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في محاور عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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