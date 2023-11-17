المحكمة الجنائية الدولية: 5 دول طلبت تحقيقا في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، أنها "تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية"، موضحة انها "تلقت طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

وفي وقت سابق، اشار رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الى إن "بلاده قدمت طلبا للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة"، لافتا الى أن "بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث قُتل آلاف الفلسطينيين ودُمرت مستشفيات ومرافق بنية تحتية عامة".

وأوضح رامفوزا قائلا: "في جنوب إفريقيا، قمنا، مع عدد من الدول الأخرى من جميع أنحاء العالم، بإحالة ممارسات الحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا نعتقد أن جرائم حرب تُرتكب هناك، وتستدعي إجراء تحقيق من قبل المحكمة.