أدرعي: الجيش الإسرائيلي دمّر أمس موقعًا لقائد المنطقة الشمالية لحركة "الجهاد الإسلامي"

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قوّات من الجيش اقتحمت صباح أمس موقعًا تابعًا لقائد المنطقة الشّماليّة لحركة "الجهاد الإسلامي". ويُعدّ هذا الموقع مركزًا رئيسيًّا لإنتاج الأسلحة".

وأوضح، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "القوّات قامت بتفتيش الموقع، وأزالت شاحنتَين مليئتَين بالأسلحة، بما في ذلك أجزاء من قذائف "بدر 3" وأجزاء لطائرات بدون طيّار، ومواد استخباراتيّة تابعة للجهاد الإسلامي"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ استخدام الموقع لإنتاج الأسلحة، علمًا بأنّه كان يحتوي أيضًا على دبّابة وهميّة استخدمها المسلّحون للتّدريب على أسلوب السّيطرة على دبّابة تابعة للجيش الإسرائيلي". وذكر أنّ "مع انتهاء التّفتيش، قامت القوّات بتدمير الموقع".