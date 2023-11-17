البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر ناقشا الجهود الجارية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة

اعلن البيت الأبيض ان "الرئيس الاميركي جو بايدن وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ناقشا خلال اتصال هاتفي، الحاجة الملحة للإفراج عن جميع الاسرى دون مزيد من التأخير، كما ناقشا الجهود الجارية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة". واشار الى انهما "بحثا في قرار إسرائيل استئناف توصيل الوقود إلى غزة".

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