أبو حمدان: المطلوب هو الاستمرار بكل أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب رامي أبو حمدان، أن "المقاومة الفلسطينية تسطر الملاحم في مواجهة العدو رغم ما نراه من مجازر غير مسبوقة"، مستنكرا "الصمت الدولي الرسمي والعربي الذي وصل إلى حد الشراكة فيما يحصل على أهلنا في فلسطين". واشار الى ان "مواقف الشعوب العربية يجب أن تكون أكثر فعالية ويجب تبديل أسلوب التحركات إلى مستوى يرقى لحجم ما يجري من إبادة جماعية للشعب المظلوم".

وعلى المستوى اللبناني، لفت أبو حمدان إلى أن "الجبهة هي جبهة مساندة وإعانة لأهلنا والمقاومة في فلسطين، والتطورات الميدانية هي من تحدد شكل المواجهة، فالقضية واحدة والدم واحد، وهذه التضحيات ستثمر نصرا حتميا".

وأضاف: "الدعوة التي وجهها إمام الأمة القائد الخامنئي إلى الشعوب العربية بدعوتهم لقطع إمداد الكيان بالنفط والغذاء تشكل جزءًا أساسيًا وحيويًا في مواجهة العدو، ومساندة أهلنا المظلومين في فلسطين". ورأى أن "المطلوب هو الاستمرار بكل أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية وتفعيل أي جبهة من شأنها التخفيف عن أهلنا بالداخل الفلسطيني، وما النصر إلا صبر ساعة".