جامعة "الحكمة" نظمت إنتخابات هيئتها الطلابية وفق النظام الإنتخابي One Person One Vote

نظمت جامعة "الحكمة" ULS، إنتخابات هيئتها الطلابية التي باتت مكوّنة من سبعة وخمسين مندوبًا، وذلك وفق النظام الإنتخابي One Person One Vote على أساس الدائرة الصغرى. ستستكمل الإنتخابات الأسبوع المقبل بتصويت المندوبين الفائزين لانتخاب مكتب الهيئة الطلابية المؤلف من خمسة أعضاء وذلك على أساس النظام الأكثري.

يمثل رئيس الهيئة الطلاب في اجتماعات مجلس الجامعة، أما الكليات الثماني فيتمثل طلابها في مجلسها بالفائزين الحائزين على المعدل التراكمي الأعلى بين رفاقهم.

وأعلن رئيس الجامعة جورج نعمة "أن الجامعة حرصت على أن يتضمن القانون بندا صريحا ينص على قبول المرشحين الحائزين على معدلات تراكمية مرتفعة، وذلك بهدف تحفيز الطلاب على إعطاء الأولوية لإتمام دراستهم بجدية قصوى والمزج بين هذه الجدية والسعي لتمثيل زملائهم في آلية اتخاذ القرارات الجامعية. كذلك هدفت الجامعة إلى تحفيز الطلاب الناخبين كما الكتل الناخبة على اختيار الأكثر كفاءة ومسؤولية في التحصيل العلمي لضمان أفضل تمثيل".