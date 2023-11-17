سليم عون: المصلحجي هو من ينقلب على نفسه ويقبل بخرق الدستور فقط للكيد السياسي

أكّد عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​سليم عون​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "المصلحجي هو من ينقلب على نفسه، ويقبل بخرق ​الدستور​ وبمخالفة القانون وبحجج واهية، فقط للكيد السّياسي ولتصفية حسابات شخصيّة، وليس من يَرفض المسَّ بالدّستور والقانون ويبقى ثابتًا ومنسجمًا مع مواقفه".

وكان قد لفت رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعحع، إلى أنّ "رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل يفعل المستحيل، متخطّيًا كلّ الخطوط الحمراء، مطيحًا بكلّ المسلّمات ومتجاوزًا كلّ الحدود الدّستوريّة والعرفيّة، بغية التّخلّص من قائد الجيش العماد جوزيف عون في قيادة الجيش، لاعتبارات شخصيّة انتهازيّة بحتة"، معتبرًا أنّ "ما يقوم به باسيل في هذا السّياق، هو عار بحقّ البلد والشّعب ورئاسة الجمهوريّة وقيادة الجيش والمسيحيّين، ويضاف هذا العار إلى سلوكه الّذي يجعل منه عار السّياسة اللّبنانيّة بامتياز".