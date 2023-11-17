الجنائية الدولية تتلقى طلبات بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية بغزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم، أن المحكمة تلقت طلبا من جنوب إفريقيا وبوليفيا وبنجلاديش وجزر القمر وجيبوتي؛ للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لقناة الجزيرة الإخبارية.

وكانت جنوب إفريقيا دعت قبل أيام إلى التحقيق مع قادة إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث أسفر القصف المستمر منذ نحو 6 أسابيع عن استشهاد 12 ألفا معظمهم من الأطفال والنساء.

المستشفى المعمداني

وفي سياق هجمات جيش الإحتلال على غزة ، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى المعمداني بمدينة غزة وتطلق النار بكثافة على كل من يتحرك في محيطه؛ ما يمنع فرق الإسعاف من الخروج لإنقاذ المرضى والمصابين.

وأضافت في بيان بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن طواقمها محاصرة عند المستشفى الأهلي المعمداني، ولا تستطيع الحركة للقيام بواجبها الإنساني.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على الشعب الفلسطيني في غزة لليون الـ42 على التوالي.