بعد فشله في جمع توكيلات إنتخابات الرئاسة .. زواج أحمد الطنطاوي والإعلامية رشا قنديل

الشارقة - اميمة ياسر - عُقد اليوم الجمعة قران أحمد الطنطاوي والإعلامية رشا قنديل في منزل والدها بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

ويأتي عقد قران الطنطاوي ورشا قنديل بعد أسابيع قليلة من فشل الأول في جمع التوكيلات اللازمة لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث لم يحصل إلا على 14 ألف توكيل فقط.

بينما أجلت محكمة جنح المطرية جلسة محاكمة الطنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة.

وفي سبتمبر الماضي أعلنت الإعلامية، رشا قنديل، مقدمة برنامج بلا قيود، على قناة BBC، مغادرتها القناة، مؤكدة ذلك خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وذلك بعد رحلة إعلامية لها استمرت لأكثر من 21 عامًا.

بلا قيود

وتعد رشا قنديل من مواليد 17 يناير 1979، بدأت العمل في مجال الصحافة والإعلام منذ أحد عشر عاما بالإذاعة المصرية كقارئة نشرات إخبارية ومذيعة للبرامج السياسية وتتلمذت على أيدي كبار الإذاعيين من بينهم عائشة أبو السعد، محمود سلطان، إكرام شعبان وغيرهم.

قدمت رشا قنديل برامج سياسية وحوارية أبرزها عبر هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في لندن، وهو برنامج بلا قيود، وبعد فترة من العمل الممتد استمرت لأكثر من 21 عاما، رحلت الإعلامية، موضحة: لقد قررت مغادرة بي بي سي نهائيًا بعد رحلة طويلة امتدت لأكثر من 21 عامًا.

وأضافت قنديل: كنتم دوما خير داعم وبوصلة تثبت العقل والضمير وستظلون أبدا، ممتنة لأساتذتي وزملائي وكل من تعلمت منه أو تبادلت معه الخبرة ولحضراتكم على طيب المتابعة لما يفوق 24 عاما بين ضفتي الإذاعة المصرية وراديو وتلفزيون بي بي سي باللغتين.

وحصلت قنديل على ماجستير في دراسات الحرب النقدية عام 2019 من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، كما كانت مستشارة ومدربة لدى شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية أريج، ومقدمة برامج منها: نقطة حوار، والعالم هذا المساء، وأجندة مفتوحة.