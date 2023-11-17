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سانشيز يؤدي اليمين رئيسا لوزراء إسبانيا لفترة جديدة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أدى الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء لولاية جديدة.
وأدى سانشيز، الذي يتولى المنصب منذ عام 2018، اليمين أمام الملك فيليبي السادس في قصر "لازارزويلا" بالقرب من العاصمة مدريد، بعد يوم من تأمينه غالبية نيابية في البرلمان الإسباني لتشكيل حكومة أقلية ائتلافية بالتحالف مع حزب "سومار" اليساري.
وحل الاشتراكيون في المرتبة الثانية في انتخابات يوليو، لكن سانشيز نجح في نسج تحالفات مع أحزاب عدة صغيرة شملت الكاتالونيين والباسك لضمان نيل الثقة البرلمانية.
ولكسب دعم حزبين كالتالونيين، وافق سانشيز على منح عفو لمئات الأشخاص الذين يواجهون إجراءات قانونية لدورهم في الحركة الانفصالية في كاتالونيا على مدى العقد الماضي، بما في ذلك محاولة الانفصال الفاشلة وإعلان الاستقلال القصير الأجل عام 2017.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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