البحرين: الوضع في غزة لا يحتمل

ابوظبي - سيف اليزيد - المنامة (الاتحاد)

قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أمس، إن الوضع في غزة لا يحتمل ويجب العمل لإنهاء الحرب هناك.

وأشار في بيان نشره ديوان ولي العهد على منصة «إكس»، أمس، إلى ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الفلسطينية مباشرة بعد الحرب، قائلاً إنه «يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للاستمرار».

وشدد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على أنه «لن يتحقق الأمن لحين التوصل إلى حل الدولتين الحقيقي». وبشأن استئناف المفاوضات بين الجانبين، قال ولي العهد البحريني إن «دور الولايات المتحدة لا غنى عنه في مسار السلام».

وشدد ولي عهد البحرين على تطبيق القانون الدولي بالكامل خلال الحرب في غزة، محذراً من أن الحرب في غزة تخلق ظروفاً تسمح بانتشار أعمال العنف في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المدنيين في غزة يعيشون «وضعاً فظيعاً».