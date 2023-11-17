ليبيا تنظم مؤتمراً حول الهجرة مع دول الساحل والصحراء

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

قررت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عقد مؤتمر حول الهجرة القانونية بعنوان «بحر متوسط آمن وجنوب مستقر»، يومي 27 و28 نوفمبر، حيث سيشهد مشاركة وزراء العمل من دول الساحل والصحراء.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» أمس، أن «هذا الحدث الإقليمي والقاري والدولي الأول من نوعه في ليبيا، سيضم أيضاً إيطاليا والاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى أنه «يمثل نقلة نوعية مهمة».

وقالت الوكالة «في الواقع، تريد السلطات الليبية للمرة الأولى دمج المهاجرين في الاقتصاد الليبي، في تغير جذري في المنظور والعقلية».

وذكرت الوكالة الإيطالية بأنه «لطالما اعتبرت ليبيا نفسها دولة عبور وليست وجهة للمهاجرين، على الأقل من الناحية الرسمية، لكن الآن، وبفضل الأزمة الاقتصادية أيضاً، يبدو أن الحكومة الليبية تدرك أهمية تنظيم المهاجرين بدلاً من تركهم في أيدي الجماعات الإجرامية والمهربين».

وأوضحت الوكالة أن «نقطة التحول حدثت في 25 أكتوبر مع مذكرة التفاهم لتعزيز الهجرة مع بنغلادش، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات العمل».