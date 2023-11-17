إسرائيل توافق على إدخال ناقلتي وقود إلى غزة يومياً

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

وافقت إسرائيل، أمس، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، على إدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي في تصريح مكتوب تم توزيعه على وسائل الإعلام الإسرائيلية: «وافق مجلس الوزراء الحربي بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول ناقلتي ديزل يومياً لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي».

وتابع المصدر الإسرائيلي: «ستمر الناقلات عبر معبر رفح، عبر الأمم المتحدة، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة».

وأردف المصدر: «يهدف هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، إلى الحد الأدنى من دعم أنظمة المياه والصرف الصحي، وذلك لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقواتنا، وتنتشر حتى داخل إسرائيل».

وفي السياق، أعلن الهلال الأحمر المصري، أمس، دخول 15 طناً من السولار إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وجارٍ تسليمها لوكالة «الأونروا».

وقال أمين عام الهلال الأحمر بشمال سيناء، رائد عبد الناصر، إن الدفعة الثانية من شاحنات الوقود بدأت في الدخول إلى غزة، ظهر أمس، مشيراً إلى أنها تقدر بحوالي 150 ألف لتر من السولار محملة على 6 شاحنات.